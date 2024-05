Summer Game Fest 2024: svelati i primi partner dell'evento estivo di Geoff Keighley

Gli account social del Summer Game Fest hanno pubblicato l'elenco dei primi partner dell'edizione 2024 dell'evento che ormai ha preso il posto dell'E3 per le presentazioni estive dei nuovi giochi. Moltissimi i nomi coinvolti, anceh se non si sa a che livello e in che modalità. Si tratta di cinquantacinque tra editori, produttori hardware e compagnie attive nell'industria dei videogiochi, compresi nomi importanti come PlayStation ed Electronic Arts.

Tanto ottimismo

L'immagine con l'annuncio dei partner del Summer Game Fest

Difficile dire il livello di coinvolgimento delle diverse compagnie, nel senso che non è possibile essere certi di cosa annunceranno. Alcuni, come Ubisoft, potrebbero limitarsi a mostrare più in dettaglio i loro giochi già annunciati, come Assassin's Creed Shadows, mentre altri potrebbero sfruttare l'occasione per presentare dei giochi inediti. Soprattutto gli editori medio piccoli potrebbero voler godere del traino degli editori più grandi per guadagnare un po' di esposizione.

Questa non è la sede adatta per fare previsioni su cosa potrebbero annunciare le singole etichette, ma è facile dare per certe alcune presenze. Ad esempio Electronic Arts potrebbe mostrare finalmente il gameplay Dragon Age 4: Dreadwolf, dato in uscita nel 2024 da molte voci, mentre Ubisoft potrebbe dare spazio all'imminente Star Wars Outlaws. Capcom potrebbe farci vedere un po' di Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della sua serie di punta previsto per il 2025, mentre Bandai Namco potrebbe presentare in pompa magna Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione della hit Elden Ring.

Detto questo, non ci resta che aspettare il 7 giugno per vedere l'evento di apertura del Summer Game Fest 2024 e saperne di più su cosa porteranno i diversi editori, nella speranza che il mercato si rivitalizzi un po' con annunci incredibili e tanti fuochi artificiali.