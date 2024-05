Lenovo, disabilità e tecnologie digitali: il sostegno alla Fondazione ASPHI Onlus

La Fondazione ASPHI Onlus nasce nel 1979 con l'obbiettivo di formare e inserire le persone non vedenti nel mondo del lavoro, con una particolare attenzione per i programmatori di computer, per poi diventare nel corso del tempo un punto di riferimento nel campo dell'accessibilità digitale e delle tecnologie assistive. Attraverso la promozione dell'innovazione, i progetti della fondazione hanno supportato l'inclusione delle persone con disabilità nella scuola e nel mondo del lavoro.

Il sostegno di Lenovo

Un ricercatore alle prese con Legion GO

In particolare Lenovo darà supporto anche attraverso il proprio Product Diversity Office, un gruppo internazionale nato nel 2019, per lo studio dell'accessibilità e il design inclusivo delle tecnologie di Lenovo, con l'ambizione di validare entro il 2025 il 75% delle soluzioni hardware e software dell'intero portafoglio dell'azienda, affinché siano accessibili a tutti indipendentemente dalle competenze e dalle abilità.

Lenovo supporterà gli eventi di ASPHI attraverso il volontariato dei propri dipendenti, come in occasione di Handimatica 2024, l'evento nazionale dedicato alle tecnologie digitali per l'inclusività, che si terrà a Bologna nel mese di novembre: durante l'evento Lenovo e ASPHI porteranno al pubblico un'esperienza di gaming immersivo e accessibile per tutti, facendo leva sulla gamma di soluzioni gaming Lenovo Legion, con l'ausilio di accessori e monitor all'avanguardia.