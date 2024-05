Assassin's Creed Shadows, Ubisoft ha già in tasca un successo assicurato?

Detto questo, inutile girarci intorno: Assassin's Creed Shadows è probabilmente il gioco che i fan della serie stavano bramando da tempo e Ubisoft quantomeno sulla carta sembrerebbe aver fatto delle scelte azzeccate per assicurarsi un successo quasi matematico. Del resto Shadows sarà, a meno che nel frattempo non siano cambiati i piani, il trampolino di lancio per la "fase tre di Assassin's Creed" e del mega-progetto Assassin's Creed Infinity , un ecosistema che accoglierà una moltitudine di esperienze differenti, dai capitoli principali con una struttura classica, come possono esserlo ad esempio Mirage e Codename Red, a progetti più sperimentali pensati per espandere la serie verso nuovi lidi, come Codename Hexe e Invictus.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, correte subito a guardare il primo trailer ufficiale in CGI e leggere il nostro speciale con speciale con tutto quello che sappiamo sul gioco . Ubisoft magari vi suggerirebbe anche di precipitarvi nel vostro negozio di fiducia a fare il preorder a scatola chiusa, magari scegliendo una delle sfiziosissime edizioni più costose con missioni esclusive e altri bonus, ma io nel mio piccolo invece vi consiglio quantomeno di aspettare il 10 giugno, ovvero quando senza ombra di dubbio arriveranno le prime sequenze di gameplay e ulteriori informazioni in occasione dell' Ubisoft Forward , che ci daranno modo di avere un'idea più chiara di dove andrà a parare il prossimo gioco della serie.

Dopo anni di rumor e indiscrezioni (in buona parte rivelatesi veritieri), ieri finalmente Ubisoft ha levato il velo su Assassin's Creed Shadows , con un primo trailer cinematografico e una serie di dettagli chiave che confermano il Giappone Feudale come teatro del nuovo capitolo, con una storia raccontata dal punto di vista di due protagonisti, il samurai africano Yasuke e la shinobi Naoe, molto differenti tra loro ma legati dallo stesso credo.

Il tanto agognato Giappone e il doppio protagonista

Dicevamo, Assassin's Creed Shadows potrebbe essere un centro quasi sicuro. Ragioniamoci un attimo: abbiamo il Giappone Feudale, un periodo storico estremamente affascinante e un'ambientazione da tempo desiderata dagli appassionati della serie. Del resto la figura dell'Assassino si sposa benissimo con quella, romanzata, dello shinobi.

Inoltre, l'idea dei due protagonisti è interessante su più livelli, dato che, in base ai dettagli svelati finora, darà modo ai creativi di Ubisoft Quebec di narrare una storia dal punto di vista di due personaggi con background e obiettivi differenti, tanto che pare che all'inizio Naoe e Yasuke militeranno in due fazioni opposte, per poi unire le forze solo in un secondo momento. Quella di Naoe potrebbe essere la classica storia di rivalsa e vendetta, con la donna in cerca di giustizia dopo che il suo villaggio è stato distrutto dall'esercito di Oda Nobunaga. Invece, la storia del samurai Yasuke potrebbe intrecciarsi con intrighi politici e lotte intestine per il potere, vista la propria vicinanza al sopracitato daimyo.

Da un punto di vista del gameplay, poi, Ubisoft pare che voglia prendere i proverbiali due piccioni con una fava, facendo contenti sia i fan di vecchia data che desiderano un maggiore focus sullo stealth che quelli che magari preferiscono un approccio più diretto a fil di lama. Come sappiamo, infatti, i due protagonisti di Assassin's Creed Shadows offriranno stili di combattimento e rami di progressione agli antipodi, con Naoe che sfrutterà le ombre e tecniche da shinobi per infiltrarsi silenziosamente tra i ranghi nemici, mentre Yasuke sfrutterà la sua stazza e potenza per dominare nei duelli a viso aperto, usando katane, mazze a due mani e altre armi da mischia.

Premesse per l'appunto interessanti, ma solo il tempo ci dirà se verranno opportunatamente sfruttate per dare vita a una storia e un gioco convincenti. E voi cosa ne pensate, quanto visto finora di Assassin's Creed Shadows vi ha colpito positivamente?