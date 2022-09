Assassin’s Creed Infinity: che cos'è e cosa sappiamo

Per celebrare i 15 anni della saga di Assassin's Creed, Ubisoft ha condiviso con il pubblico molte novità legate al futuro della serie durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre. Tra le informazioni apprese c'è anche qualcosa riguardo al nuovo progetto di Assassin's Creed Infinity, che si delinea come qualcosa di molto diverso rispetto alle speculazioni fatte fino a pochi giorni fa. In questo articolo cercheremo di fugare quanti più dubbi possibili sulla natura di progetto, raccontandovi tutto quello che c'è da sapere su Assassin's Creed Infinity.

Certezze Assassin's Creed Infinity non è un gioco, il prossimo in uscita è Mirage Assassin's Creed Infinity non è un gioco, e questo lo possiamo affermare con certezza. Marc Alexis Côté, produttore esecutivo dell'intero franchise, l'ha dichiarato durante l'Ubisoft Forward e ribadito durante una conferenza stampa (alla quale abbiamo partecipato e di cui potete leggere il resoconto a questo link). Infinity sarà "l'unico punto di accesso per i nostri fan per il franchise di Assassin's Creed per il futuro". Una sorta di Animus personale, consultabile dai giocatori a piacere? Côté risponde in modo affermativo alla domanda della collega durante il Forward e poi continua "Infinity sarà una piattaforma che unirà tutte le nostre esperienze e tutti i giocatori in modi sensati." Il fatto che Infinity sia un piattaforma online però non è da confondere con un gioco multiplayer online, che effettivamente esiste, ma si chiama Codename Invictus; è ancora in una fase embrionale, e per l'occasione sono state mobilitate alcune figure che hanno preso parte allo sviluppo di For Honor e Rainbow Six Siege, l'eccellenza che Ubisoft può offrire in termini di esperienza multiplayer. Assassin's Creed Infinity metterà l'universo narrativo della saga a portata di tutti i giocatori Côté si spinge un po' oltre durante la conferenza stampa, definendo il prossimo hub di prossima generazione della saga. "Il tema centrale attorno cui Infinity si sviluppa è l'esplorazione del DNA... è come se prendessimo un Animus e lo inserissimo nel vostro desktop. Da lì è possibile saltare indietro nel tempo ed esplorare i ricordi che vi offriremo. Questa astrazione funziona anche nel senso opposto, per supportare i giochi futuri che ancora non esistono. Questo hub arriverà su tutte le esperienze (qui avrebbe avuto senso parlare di piattaforme, ma Côté usa proprio il termine experience, ndr.), aprendo nuove possibilità. Dal punto di vista creativo fornisce agli sviluppatori gli strumenti per consegnare al pubblico un'offerta di esperienze diversificata, che va al di là di quella tradizionale. ma che potrà essere conosciuta e vissuta dal pubblico come i titoli tripla A. Dal punto di vista commerciale invece, rende manifeste tutte le operazioni svolte sul franchise e ci aiuta a spostare l'attenzione del pubblico da un prodotto all'altro. Secondariamente, l'Infinity hub è dove le nostre meta-storie verranno raccolte e sincronizzate con la timeline dei giochi. (...) Durante la prossima fase ci prenderemo meglio cura delle meta-narrazioni legate alla serie e questo hub ci aiuterà nell'impresa".

Speculazioni Assassin's Creed Infinit darà continuità a tutti gli eventi narrati nella saga Descritto così, Assassin's Creed Infinity si configura come un grande raccoglitore d'informazioni dedicate alla saga, una mega enciclopedia consultabile in qualsiasi momento che raccoglie e approfondisce tutte le produzioni legate alla serie con la stessa dignità, non importa siano queste legati a giochi tripla A, spin off minori o addirittura serie TV o fumetti. E questa è certamente una buona cosa, unita all'ammissione di aver un po' deragliato negli anni con le meta-storie della saga. Inoltre sono diversi gli episodi minori a raccogliere aspetti narrativi o banalmente personaggi davvero interessanti, che meritano un approfondimento: le avventure di Assassin's Creed Chronicles, lo spin-off Liberation su PlayStation Vita e la lista è lunga. L'unico dubbio forse è capire cosa Ubisoft deciderà d'introdurre nel canone della saga... sì film di Assassin's Creed, stiamo parlando di te. Durante il Forward, però, viene menzionato il fatto che Infinity avrà una componente online senza però essere un'esperienza multiplayer. Qui è molto utile quanto detto durante la conferenza stampa riguardo a Ubisoft Connect. Parliamo di un servizio gratuito al quale è necessario iscriversi per poter giocare ai titoli Ubisoft, un account privato dal quale il giocatore può accedere a tutte le esperienze Ubisoft e a eventuali ricompense di gioco. In Assassin's Creed, ad esempio, parallelamente a trofei e obiettivi legati rispettivamente a PlayStation e Xbox, si accumulano punti esperienza spendibili per sbloccare contenuti esclusivi. Siamo fortemente convinti che Infinity possa diventare una versione potenziata e verticale di Ubisoft Connect per la saga di Assassin's Creed: il login e l'accesso si fanno con i propri dati di Connect, ma tutto è focalizzato esclusivamente sui contenuti della serie. Senza dimenticare il ruolo di spazio virtuale della community, dove nulla vieta di inserire forum o luoghi di aggregazione virtuali per i fan, tanto cari a Ubisoft. Non erano quindi così sbagliati quei rumor che volevano Baghdad e il Giappone feudale come ambientazioni di Infinity. Oggi sappiamo che quelle non sono semplici capitoli, ma il teatro rispettivamente di Assassin's Creed Mirage, ex Codename Rift, e Codename Red. Certo, se volessimo spingerci ancora oltre, e provare a prevedere il futuro di almeno 10 anni, in questo ecosistema, la saga di Assassin's Creed vive e prospera su Scalar, il motore di cloud computing che sembra essere il fiore all'occhiello di Ubisoft ma, lo sappiamo, stiamo facendo correre un po' troppo la fantasia.