Assassin's Creed Codename Red è tecnologicamente più avanzato e l'inizio della "fase tre" della saga

Assassin's Creed si evolverà in molte direzioni nel corso dei prossimi anni e una di queste è Codename Red, un gioco ambientato nel Giappone Feudale. Ubisoft ha svelato alcuni dettagli su questo nuovo capitolo della saga, spiegando che sarà tecnologicamente più avanzato ed è considerato come l'inizio della "fase tre" della serie di Assassin's Creed.

Le informazioni arrivano da Marc-Alexis Côté - Vice Presidente e produttore esecutivo di Assassin's Creed - che ha affermato: "Volevamo segnare un cambiamento dal punto di vista tecnologico e del gameplay, visto che stiamo passando a una next-gen completa - o current gen, come la chiamiamo noi - con PS5 e Xbox Series X".

Secondo Côté, il team di sviluppo di Codename RED presso Ubisoft Quebec sta cercando di creare "un mondo più dinamico" che "si evolve" intorno ai giocatori. Alcune delle aree in cui il gioco punta a migliorare sono la fedeltà visiva, la complessità degli ambienti, le animazioni, i sistemi di intelligenza artificiale e altro ancora.

"Una delle cose più importanti che stiamo cercando di realizzare è avere un mondo più dinamico, un mondo che si evolve intorno a voi", ha detto, "e vogliamo che tutto ciò che indossate si evolva mentre camminate in questo ambiente - per mostrare l'usura - e per migliorare la fedeltà delle esperienze che stiamo costruendo, spingendo ulteriormente i nostri sistemi di animazione per far sembrare il gioco più realistico che mai".

"Si è parlato molto di fedeltà grafica", ha aggiunto Côté. "Si vuole che tutto sia ben inserito nell'ambiente, che l'ambiente diventi più difficile da navigare per i giocatori e per le IA. È qui che la padronanza della nostra tecnologia ci aiuterà a differenziarci quando pubblicheremo questi giochi su piattaforme next-gen. Possiamo sfruttare la loro potenza per creare ambienti organici e naturali".

Parlando sempre di Codename Red, Ubisoft afferma che il gioco riceverà un lungo supporto.