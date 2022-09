Assassin's Creed Codename Red: il gioco sul Giappone feudale riceverà un lungo supporto

Assassin's Creed Codename Red è il prossimo grande gioco della saga di Ubisoft. Dopo Mirage, che sarà un capitolo più vicino alle radici action-adventure di Assassin's Creed, Ubisoft pubblicherà questo nuovo gioco action-RPG a mondo aperto ambientato nel Giappone feudale. In modo simile a Valhalla, inoltre, il gioco sarà supportato per lungo tempo dopo l'uscita.

Parlando con VGC, il vicepresidente e produttore esecutivo di Assassin's Creed Marc-Alexis Côté ha confermato che Assassin's Creed Codename Red riceverà un supporto post-lancio per diversi anni con espansioni e altri contenuti che saranno dettagliati in seguito.

"Assassin's Creed Codename Red sarà supportato per molti anni con espansioni, con novità, con... un mucchio di cose che non rivelerò", ha detto.

Assassin's Creed Codename Red

Come detto, questo non dovrebbe sorprendere più di tanto, dato che Ubisoft ha generalmente supportato i giochi di Assassin's Creed con molti contenuti post-lancio. Assassin's Creed Valhalla del 2020, in particolare, ha ricevuto tre grandi espansioni, aggiornamenti stagionali dei contenuti e molto altro ancora: sarà anche pubblicato un nuovo gruppo di missioni note come The Last Chapter, annunciato durante l'Ubisoft Forward.

A questo riguardo, potete trovare tutte le informazioni sul futuro di Assassin's Creed e delle altre saghe di Ubisoft nel nostro riassunto della conferenza Ubisoft Forward, da poco andata in onda.