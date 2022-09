Assassin's Creed Infinity: Ubisoft spiega meglio cos'è, non serve comprare ogni gioco

Assassin's Creed Infinity è uno dei tanti nomi spuntati durante l'Ubisoft Forward. Si tratta di un hub per il futuro della saga e permetterà di riunire tutti i vari giochi che saranno pubblicati, ma questo non significa che sarà necessario comprare tutti i giochi pubblicati. Ubisoft ha approfondito la questione, in un'intervista a IGN USA.

I breve, Assassin's Creed Infinity sarà "la casa di vari tipi di giochi, di diverso genere e lunghezza", spiega Ubisoft. Includerà giochi premium a pagamaneto come i già annunciati Codename Red e Codename Hexe, ma avrà anche contenuti gratuiti e altri contenuti a pagamento. Ci sarà anche una modalità multigiocatore, Invictus, che "unirà le varie ere della saga". Inoltre, la storia ambientata nel presente avrà luogo all'interno di Infinity.

Questo però non significa che Infinity sostituirà la classica pubblicazione di giochi singoli e indipendenti. Ubisoft spiega che "puoi assolutamente comprare Assassin's Creed Codename Red in versione scatolata", come un normale gioco. La differenza è che quando si avvia il gioco la prima cosa che si vede è l'hub Infinity che "rende tutto coerente". Inoltre, è possibile anche acquistare gli altri giochi in modo separato, senza dover possedere i precedenti.

Assassin's Creed Infinity è un hub che raduna le varie esperienze della saga

"Questo è il modo in cui vediamo le cose oggigiorno. Quindi stiamo creando gli stessi giochi di sempre, ma connessi tra loro tramite l'hub Infinity. Ovviamente, se sei all'interno dell'hub Infinity e giochi ad Assassin's Creed Codename Red, vedrai Codename Hexe arrivare e sarà disponibile come una nuova memoria che puoi esplorare". Ovviamente dopo averla comprata.

Infinity si evolverà inoltre nel corso del tempo, anche se per il momento Ubisoft non ha precisato in che modo. L'idea, quindi, è che questo hub sarà legato ai vari giochi, ma l'utente medio potrà semplicemente comprare i singoli giochi e giocare senza preoccuparsi dei collegamenti con Infinity se non è interessato.

Per tutte le altre novità di Ubisoft, potete fare riferimento al nostro riassunto dell'Ubisoft Forward.