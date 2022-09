Ubisoft Forward: tutti i giochi svelati il 10 settembre 2022, a partire da Assassin's Creed

Questa sera è andato in onda l' Ubisoft Forward , lo spettacolo della compagnia francese dedicato a tanti suoi franchise. Durante l'evento del 10 settembre 2022 sono stati mostrati tanti giochi e si è parlato di quanto è in sviluppo per serie come Assassin's Creed , Just Dance, The Division, Ubisoft+ e non solo. Vi proponiamo quindi un riassunto di tutti i giochi e trailer che è stati mostrati durante l'evento.

È stato poi presentato Rainbow Six Mobile , che arriverà in beta questo autunno. Potete vedere il trailer qui .

Ubisoft ha anche indicato le novità dedicate a The Division , parlando della nuova stagione di The Division 2, delle modalità di The Division Heartland e della closed beta di The Division Resurgence .

Ubisoft ha annunciato che il suo servizio in abbonamento Ubisoft+ accoglierà nuovi giochi indie . Il servizio è prima di tutto pensato per i giochi first party della compagnia francese, che vengono offerti al D1 e nelle loro edizioni speciali e complete, ma Ubisoft ha iniziato anche a includere una serie di giochi indie. Questa sera, all'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022, sono stati svelati altri quattro giochi in arrivo ed è stato confermato che altri saranno aggiunti in futuro.

Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage

Parliamo ora Assassin's Creed, che ha ricevuto un grande spazio dedicato durante lo show dell'Ubisoft Forward. La compagnia d'Oltralpe ha presentato tanti giochi. Andiamo per ordine.

Si parte con il già noto Assassin's Creed Mirage, con anche periodo di uscita. Il nuovo gioco della saga mira a riportarci verso il genere dell'avventura d'azione, mettendo - almeno per il momento - da parte la deriva GDR degli ultimi capitoli. In Mirage saremo Basim e ci troveremo a Baghdad nella seconda metà del nono secolo. Potete vedere un nuovo trailer dedicato qui. Inoltre, è stata anche presentata la Collector's Edition ed è stato confermato che i preorder sono ora disponibili.

Inoltre, abbiamo anche visto in video di analisi ufficiale del trailer di Assassin's Creed Mirage, che analizza ogni dettaglio del filmato da poco mostrato, parlando di ambientazioni e personaggi. Poi è stato il momento di Assassin's Creed Valhalla che riceverà una nuova espansione nota come The Last Chapter. Durante l'Ubisoft Forward è stato visto mostrato un video dedicato ed è stato confermato che sarà un contenuto gratuito che legherà alcune delle trame del gioco.

Si è parlato poi di un nuovo gioco per mobile: Assassin's Creed Codename Jade. La particolarità? Sarà un gioco open world, una novità per i giochi per smartphone e tablet della serie. Sarà ambientato in Cina e includerà tutte le caratteristiche note del gameplay della saga.

Sempre per mobile, vi è un nuovo gioco di Assassin's Creed, per ora senza nome, in sviluppo insieme a Netflix. Al momento non abbiamo altre informazioni su questo progetto.

Si è parlato poi di Assassin's Creed Codename Red: si tratta del prossimo capitolo della saga e sarà ambientato in Giappone, una delle ambientazioni più richieste dagli appassionati nel corso degli anni. Sarà un gioco open world e GDR.

Non ci si ferma però a questo: è stato anche confermato Assassin's Creed Codename Hexe, in sviluppo sotto la guida del Creative Director Clint Hocking. È stato mostrato un primo teaser ed è stato definito come un gioco molto diverso rispetto al tipico Assassin's Creed: lo stile richiama infatti all'horror e alla stregoneria.

Non crediate però di aver visto tutto, perché Ubisoft ha parlato anche di Assassin's Creed Infinity, che è stato descritto dalla compagnia come un nuovo "hub" per il futuro della saga, che includerà anche modalità multigiocatore indipendenti dai giochi single player.

Si è parlato poi anche di alcuni progetti che vanno oltre il mondo dei videogiochi. Si parte con Beyond The Creed, un documentario dedicato al 15° anniversario della saga, che ripercorrerà tutta la serie.

Il secondo progetto è la serie TV di Netflix dedicata ad Assassin's Creed. Durante la presentazione dell'Ubisoft Forward sono stati svelati alcuni dettagli, come lo showrunner attualmente al lavoro sulla serie TV.