Assassin's Creed Infinity: nuove informazioni da Ubisoft, sarà un hub per la serie

Assassin's Creed Infinity è stato menzionato da Ubisoft nel corso dell'evento celebrativo del quindicesimo anniversario, confermando il fatto che si tratta di una sorta di hub destinato a riunire tutti i capitoli della serie, anche se non è ancora del tutto chiaro di cosa si tratti.

L'idea è che si tratti di una piattaforma dedicata alla community, come riferito anche dagli sviluppatori.

"Infinity non è un gioco di per sé", ha spiegato il producer, "sarà un singolo punto d'accesso per i nostri fan nel franchise Assassin's Creed nel futuro". L'idea è un po' quella di replicare l'Animus, o una sorta di "macchina del tempo" in grado di trasferirci velocemente da un'epoca all'altra, da un capitolo all'altro di Assassin's Creed.

"Infinity sarà un hub che unirà tutte le diverse esperienze e i nostri giocatori insieme in modi significativi", ha riferito lo sviluppatore Ubisoft. Non è ancora chiaro come funzioni questa connessione tra i giocatori della community, ma Ubisoft ha specificamente fatto riferimento a eventuali possibilità di introdurre modalità multiplayer all'interno di Assassin's Creed Infinity.

Infinity non sarà dunque un nuovo capitolo della serie, bensì una sorta di piattaforma che punta a contenere le varie esperienze e mettere in comunicazione i giocatori della community, come era emerso quando si parlava di piattaforma live service della serie. Nello stesso evento, sono stati presentati anche Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed: Codename Jade, Assassin's Creed: Codename Red e Assassin's Creed: Codename Hexe.