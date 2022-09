Ubisoft sta lavorando a un Assassin's Creed incentrato sul multiplayer online

In occasione del segmento dedicato alle celebrazioni dei quindici anni di Assassin's Creed e il futuro della serie, Ubisoft ha svelato che tra i vari progetti in cantiere c'è anche quello di realizzare un'esperienza completamente incentrata sul multiplayer online.

A svelarlo è stato Marc-Alexis Côté, il creative director di Assassin's Creed Syndicate e producer di Odyssey, che ha spiegato che il team Ubisoft Montreal sta pensando a come "riportare nell'universo di Assassin's Creed delle esperienze multiplayer standalone" che saranno connesse a quello che viene definito "Infinity Hub".

Stiamo parlando di quello comunemente conosciuto come Assassin's Creed Infinity, che di fatto non sarà un singolo gioco, ma piuttosto una piattaforma che ospiterà tutte le iterazioni future della serie, inclusi Assassin's Creed: Codename Red e Codename Hexe, a loro volta presentati questa sera durante l'evento.

Côté purtroppo non ha aggiunto ulteriori maggiori dettagli sul progetto multiplayer di Assassin's Creed, quindi non ci resta che attendere ulteriori informazioni in futuro.

Questa sera Ubisoft ha svelato tantissimi progetti legati al suo brand di punta. Tra le maggiori novità segnaliamo Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo ambientato a Baghdad, l'espansione Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter e Codename Jade, il primo gioco della serie open world realizzato appositamente per dispositivi mobile.