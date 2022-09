Assassin's Creed: Codename Jade annunciato, è un open world per mobile ambientato in CIna

In occasione dell'evento celebrativo dei quindici anni di Assassin's Creed, Ubisoft ha annunciato Codename Jade, il primo Assassin's Creed open world realizzato appositamente per dispositivi mobile e ambientato in Cina. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel player qui sotto.

Il progetto è stato svelato da Marc-Alexis Côté, il creative director di Assassin's Creed Syndicate e producer di Odyssey. Stando alle sue parole, Codename Jade presenterà tutte le meccaniche di gameplay caratteristiche della serie, ma ottimizzate appositamente per dispositivi mobile iOS e Android e l'uso di controlli touch screen.

Come possiamo vedere dal primo trailer ufficiale, Codename Jade è ambientato nella Cina antica del 215 Avanti Cristo. Côté inoltre ha svelato che sarà il primo gioco della serie in cui i giocatori potranno creare il proprio personaggio.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, inclusa la data di uscita. In ogni caso la dicitura "coming soon" alla fine del trailer suggerisce che non dovremo attendere a lungo per scoprire ulteriori dettagli su questo ambizioso progetto del publisher francese.

Durante l'Ubisoft Forward sono stati presentati anche Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo ambientato a Baghdad e l'espansione Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter.