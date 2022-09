Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter è la nuova espansione gratuita annunciata

Durante l'evento celebrativo del quindicesimo anniversario della serie Assassin's Creed è stata presentata con un video la nuova e ultima espansione gratuita per Valhalla, ovvero Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter.

Gareth Glover, game director del post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, ha introdotto The Last Chapter, che come sostiene il titolo dovrebbe essere l'ultima espansione per il capitolo della serie uscito nel 2020 e che ha ricevuto finora un notevole supporto in termini di aggiornamenti e contenuti aggiuntivi.

La caratteristica comune alle varie espansioni di Assassin's Creed Valhalla è una volontà di esplorare anche strutture di gioco differenti rispetto a quella del titolo principale, come abbiamo visto nei River Raid, nelle Mastery Challenge, nelle Tomb of the Fallen e in Forgotten Saga, che ha introdotto caratteristiche da roguelike, mentre The Last Chapter sembra voler porre una conclusione in grado di chiudere le varie questioni della storia rimaste aperte.

La nuova espansione è una raccolta di nuove quest della storia che sarà distribuita gratuitamente: Eivor è pronto per nuove avventure ed è deciso a lasciare il suo popolo per partire, ma prima deve concludere ciò che ha iniziato. Questo lo porterà a riunirsi a vari personaggi incontrati lungo il cammino di Assassin's Creed Valhalla, compresi alcuni di rilevanza storica, in attesa di sapere qualcosa di più al riguardo.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa per Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter ma è comunque prevista entro la fine del 2022, dunque non dovrebbe mancare molto al suo arrivo su PC e console.