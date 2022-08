Assassin's Creed Valhalla: Forgotten Saga disponibile, trailer di lancio e come avviarla

Assassin's Creed Valhalla si aggiorna con il massiccio update 1.6, che porta con sé parecchie novità e anche la nuova modalità di gioco Forgotten Saga, ovvero l'esperimento in stile roguelike ad ambientazione norrena studiato da Ubisoft per il suo più recente capitolo della serie, di cui vediamo il trailer di lancio e come avviare la nuova modalità.

The Forgotten Saga, come illustrato nel nuovo trailer, ci trasporta nelle ambientazioni scandinave della Saga Dimenticata, tra panorami norreni e riferimenti mitologici, in una sfida che introduce per la prima volta la morte permanente, in stile roguelike, cosa che costringe a ricominciare dall'inizio nel caso in cui si subisca il massimo dei danni sopportabili.

Come mostrato nel video, ne La Saga Dimenticata ci troveremo a vestire i panni di Odino e affrontando la battaglia più difficile di sempre per il padre degli dei scandinavi, determinato a sconfiggere Hel e le sue armate in una lotta particolarmente impegnativa.

Oltre a introdurre dinamiche di gameplay piuttosto diverse da quelle tipiche di Assassin's Creed, Forgotten Saga sblocca progressivamente nuovi equipaggiamenti unici e abilità che ci consentono di affrontare i successivi tentativi con maggiori possibilità di successo.

Per avviare la nuova modalità di gioco è necessario recarsi a Nilfheim, ma per raggiungere tale area dobbiamo prima portare Ravensthorpe al livello tre e costruire la capanna del veggente. A questo punto, è necessario completare la missione "Nei sogni". A questo punto si riceve il messaggio che un nuovo mercante è arrivato a Ravensthorpe e la prima missione per Niflheim verrà aggiunta al registro delle missioni: A Gift from the Otherworld.

Dopo aver parlato con Everold è possibile usare una pozione per entrare a Niflheim. Per il resto, ricordiamo anche i dettagli sui contenuti dell'update 1.6 di Assassin's Creed Valhalla.