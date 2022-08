PS5 da Unieuro disponibile oggi, 2 agosto 2022, con un bundle

PS5 è disponibile ora sul sito di Unieuro, con un bundle comprendente la console in versione digital e alcuni elementi aggiunti a 599,99€.

Potete trovarla qui. Il bundle include Horizon Forbidden West.

In quest'ultimo periodo pare che sia un po' più semplice acquistare PS5, tramite bundle più o meno costosi. Sony ha promesso un aumento delle unità disponibili per la fine del 2022, così da coprire il naturale aumento delle richieste per il periodo pre-natalizio. Speriamo che sempre più giocatori abbiamo modo di acquistare la console.