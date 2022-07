Assassin's Creed Valhalla: data di uscita dell'Update 1.6.0 e dettagli sui contenuti

Ubisoft ha svelato che il corposo update 1.6.0 di Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire da martedì 2 agosto 2022. L'aggiornamento, tra le altre cose, include il DLC gratuito The Forgotten Saga.

Svelato con un trailer giusto pochi giorni fa, in The Forgotten Saga i giocatori vestiranno di nuovo i panni di Odino per affrontare Hel e le sue armate in un'avventura separata con meccaniche rogue-like.

Si tratta dunque di un'esperienza sostanzialmente differente da quella del gioco base, caratterizzata da un alto tasso di sfida e morte permanente, dunque con i giocatori che dovranno ricominciare la sfida da capo ad ogni game over. In compenso sarà possibile sbloccare equipaggiamento unico e abilità che consentiranno di affrontare i tentativi successivi con maggiore facilità.

The Forgotten Saga tuttavia non sarà l'unica novità dell'Update 1.6 di Assassin's Creed Valhalla, che vedrà il ritorno dell'evento a tempo limitato Festival di Sigrblot, per la precisione dal 4 al 25 agosto. Per l'occasione ci saranno queste e attività speciali a tema e naturalmente anche delle ricompense uniche come la spada a una mano di Sigrblot.

Non mancherà poi la tradizionale sfila di fix per problemi più e meno noti tipica per aggiornamenti così corposi, ma per saperne di più su quest'ultimo punto dovremo attendere le note ufficiali di Ubisoft.