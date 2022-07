Gotham Knights: video gameplay di Batgirl suggerisce che Harley Quinn sarà nel gioco

L'account Twitter di Gotham Knights ha pubblicato un breve video di gameplay dove Batgirl sfoggia le sue abilità di combattimento mettendo fuori gioco un gruppo di criminali. Proprio quest'ultimi sono i protagonisti delle voci di corridoio in rete delle ultime ore, dato che potrebbero rappresentare un indizio della presenza di Harley Quinn nel gioco.

Durante un Q&A al Comic-Con 2022 di San Diego, il creative director Patrick Redding ha dichiarato che il Joker non apparirà in Gotham Knight, mentre per quanto riguarda la sua spalla, ha risposto che non può "né confermare né smentire la presenza di Harley Quinn".

Nel filmato vediamo Batgirl affrontare dei malviventi intenzionati a rapinare un bancomat, esibendosi in acrobazie marziali e attacchi micidiali con il manganello. I più attenti e dotati di buona memoria potrebbero noteranno che i criminali indossano vestiti molto simili a quelli degli scagnozzi di Harley Quinn del DLC di Batman Arkham City "Harley Quinn's Revenge". Di conseguenza secondo molti utenti si tratta di un indizio che confermerebbe la presenza della villain in Gotham Knights.

Sarà davvero così? Per scoprirlo forse non dovremo attendere a lungo, dato che Redding ha promesso che entro poche settimane verrà svelato un villain di grande spessore di Gotham Knights.

Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. In occasione del Comic-Con sono state presentate anche nuove immagini e annunciato un prequel a fumetti, che permetterà di sbloccare una skin esclusiva nel gioco.