Gotham Knights: un villain molto importante verrà presentato presto

Durante il corso del Comi-Con 2022 di San Diego, il creative director di Gotham Knights, Patrick Redding, ha svelato che nel giro di poche settimane verrà svelato un villain di assoluto spessore.

Come possiamo vedere nella clip pubblicata su Twitter da @STension19, Redding in un'intervista ha accennato a un "big villain reveal" nel giro di poche settimane, dunque supponiamo che si tratti di un antagonista piuttosto importante ai fini della narrazione, se non addirittura quello principale di Gotham Knights.

Di chi si tratta? Difficile dirlo in quanto le nemesi di Batman e dei suoi alleati sono numerose e tutte di assoluto spessore. Ra's Al Ghul, Poison Ivy, Bane, Due Facce, Spaventapasseri sono solo alcuni dei possibili candidati che potrebbero unirsi agli antagonisti già svelati in precedenza, ovvero la Corte dei Gufi, il Pinguino e Mr. Freeze. Sappiamo invece per certo che nel gioco non comparirà il Joker, o perlomeno questo è quanto promesso dagli sviluppatori.

Per scoprire la verità non ci resta che attendere novità da Warner Bros. Games, che potrebbero arrivare in occasione della Gamescom 2022 che si svolgerà ad agosto.

Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. In occasione del Comic-Con sono state presentate nuove immagini e annunciato un prequel a fumetti, che permetterà di sbloccare anche una skin esclusiva nel gioco.