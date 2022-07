Stray: una mod per PC abilita il multiplayer locale via split-screen

Come era lecito aspettarsi data la calorosa accoglienza da parte di critica e pubblico, stanno spuntando come funghi delle mod per la versione PC di Stray. Una delle più interessanti è senza dubbio quella che permette di giocare in compagnia di uno o più amici aggiungendo il multiplayer locale via split-screen.

La mod in questione è stata realizzata da KangieDanie e permette a un secondo giocatore di partecipare alla nostra partita semplicemente premendo F9 sulla tastiera mentre ci troviamo nel menu principale di Stray. Potrete vederla in azione nel video qui sotto.

Tenete presente che si tratta di una mod ancora in fase di sviluppo. Dunque non tutto funziona ancora alla perfezione e potrebbero verificarsi alcuni problemi. Ad esempio, solo il giocatore principale può vedere l'HUD mentre l'altro dovrà giocare senza. Inoltre potrebbero verificarsi dei glitch visivi e uno dei due utenti potrebbe rimanere bloccato durante la transizione tra un'area e l'altra, ma fortunatamente in quest'ultimo caso basta tornare al menu principale e ricaricare la partita per risolvere il problema.

L'autore afferma che è possibile teoricamente far partecipare più di un giocatore alla partita, ma che non avendo eseguito test a sufficienza non assicura per la stabilità del gioco. In ogni caso, se siete interessati potreste scaricare la mod per il multiplayer locale di Stray da NexusMod a questo indirizzo, dove trovate anche le istruzioni necessarie per installarla.

In questi giorni abbiamo visto anche altre mod interessanti per Stray, come quella che trasforma il protagonista in Garfield o rimpiazza il suo miagolio con l'urlo "Jason" da Heavy Rain. Addirittura un modder è disposto a inserire il vostro gatto nel gioco a prezzi modici.