Stray è disponibile anche su Nintendo Switch, il trailer di lancio lo mostra in azione

Stray è ora disponibile anche su Nintendo Switch, come conferma il simpatico trailer di lancio pubblicato per l'occasione da BlueTwelve Studio e Annapurna Interactive, che mostra il gioco in azione sulla console ibrida giapponese.

È possibile acquistare questa piacevolissima avventura sia in formato fisico (la confezione include anche sei graziose cartoline a colori), a 39,90€ su Amazon, che in formato digitale via eShop, a 25,19€ grazie a un'offerta di lancio. Come detto, il trailer consente di dare un'occhiata a come gira Stray su Nintendo Switch, e sembra che anche stavolta gli sviluppatori siano stati capaci di mettere a punto una buona riduzione, pur perdendo qualche dettaglio e qualche fotogramma per strada.