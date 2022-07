Stray, la recensione dell'avventura a base di gatti e cyberpunk

In effetti il concetto di perdersi e poi ritrovarsi rappresenta una delle chiavi di lettura del gioco, della sua narrazione brillante, delle sue atmosfere tremendamente affascinanti e di una direzione artistica che passa in rassegna vere e proprie fotografie in movimento quando attraversiamo gli scenari talvolta decadenti, talvolta inquietanti che fanno da sfondo alla campagna.

È l'incontro con uno di loro, Momo, a indirizzare il racconto in una certa maniera: il gatto che controlliamo vuole tornare dalla sua colonia e ciò corrisponde alle ambizioni degli Oltreggiosi, il che lo rende un piccolo membro onorario di questo particolare club. Riuscire nell'impresa, tuttavia, non sarà semplice né indolore, come avremo modo di scoprire all'interno dei dodici capitoli che compongono la campagna di Stray, la cui durata si aggira intorno alle cinque ore o più a seconda dei collezionabili raccolti.

Sono passati secoli da quando si è verificato questo cambiamento, eppure qualcuno non ha mai smesso di sognare guardando il cielo stellato che sovrasta la Città Morta, e che in realtà è semplicemente il soffitto di un'enorme struttura metallica: si tratta degli Oltreggiosi , un manipolo di androidi determinati a raggiungere l'Oltre, a scoprire cosa si nasconde dietro quella cupa apparenza.

L'androide è alla disperata ricerca dei propri ricordi perduti , di un indizio che possa riportarlo dal suo padrone, e così stringe un'inedita alleanza con il gatto che, indossata una speciale pettorina, si fa carico di portarlo in giro alla ricerca d'informazioni e di sfruttare le sue capacità per interagire con l'ambiente. Ben presto, tuttavia, appare evidente quale sia il problema della città e cosa sia successo ai suoi abitanti.

Il protagonista di Stray non ha ovviamente un nome: si tratta di un gatto dal pelo arancione che vive all'interno di una pacifica colonia felina, nei pressi di un impianto fognario abbandonato. Un giorno però qualcosa va storto, il gatto precipita in un canale di scolo e si ritrova dolorante e isolato, senza la minima idea di come poter tornare dai suoi compagni.

Gameplay

Stray, le fasi platform sui tetti nel primo scenario sono molto piacevoli

Sotto il profilo del gameplay, il titolo di BlueTwelve Studio si pone fin dalle prime battute come un'esperienza focalizzata sulla narrazione, dunque poco impegnativa in senso assoluto, ma allo stesso tempo in grado di mettere in campo meccaniche ben rodate, quasi sempre molto solide; a cominciare dal platforming, che utilizza soluzioni tipiche degli open world per fare in modo che il personaggio rimanga ancorato alle piattaforme finché non si preme il tasto X per saltare verso un altro appiglio.

L'impianto funziona decisamente bene e mette ben presto in evidenza un chiaro potenziale che tuttavia non viene espresso se non fino a un certo punto: come altri aspetti dell'esperienza, la sensazione è che il piccolo team di sviluppo sia ben consapevole dei propri limiti e abbia preferito non osare troppo, mettendo in scena puzzle ambientali molto semplici, qualche inseguimento frenetico ma non troppo, situazioni di creazione e consegna di oggetti relativamente banali, qualche codice da decifrare e poco altro.

Stray, il gatto si fa un pisolino accanto a un musicista di strada

Certo, considerando che ci troviamo di fronte al progetto d'esordio del team francese è davvero sorprendente percepire un tale grado di accortezza, tanto che le sequenze in cui il gioco perde un pochino di lucidità, in genere quando ci si trova a correre mentre veniamo inseguiti dagli Zurk, sono ridotte al minimo e non intaccano l'ottima impressione generale.

Collocati all'interno di questo quadro ritroviamo tante piccole chicche per gattari, gesti riprodotti in maniera sorprendentemente realistica e che vedono il protagonista dell'avventura farsi le unghie su tappeti e poltrone, saltare in una scatola (specie durante le fasi stealth, del resto funzionava anche in Metal Gear Solid...), strusciarsi sulle gambe dei vari personaggi, indossare un sacchetto di carta e rannicchiarsi per un pisolino.