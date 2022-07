Return to Monkey Island: dieci secondi di gameplay da Dave Grossman

Lo storico game designer Dave Grossman ha pubblicato su Twitter un video di gameplay di dieci secondi di Return to Monkey Island, attesissima avventura punta e clicca, nonché nuovo capitolo della serie nata in epoca 16-bit.

Il filmato mostra semplicemente Guybrush Threepwood, il protagonista, camminare sul molo di Melee Island. Il nostro passa davanti a una nave maledetta (quella di LeChuck, probabilmente) e allo Scumm Bar, iconico locale amatissimo da tutti gli estimatori della serie.

Naturalmente non si vede moltissimo del gioco, così come di interfaccia o puzzle, ma è comunque interessante poter valutare la nuova Melee Island, almeno in questa parte così famosa.

Se vi interessa il gioco e volete farlo sapere a Ron Gilbert e Dave Grossman, potete firmare la petizione di Alessio Pianesani che vuole inviare un po' d'amore agli sviluppatori, dopo il trattamento ricevuto da certi videogiocatori.