Fuga: Melodies of Steel 2 annunciato ufficialmente da CyberConnect2

CyberConnect2 ha annunciato ufficialmente Fuga: Melodies of Steel 2, sequel dell'ottimo gestionale-JRPG uscito lo scorso anno su PC e console.

Per il momento lo studio nipponico, autore della serie .hack e di numerosi giochi su licenza per Bandai Namco come Dragon Ball Z Kakarot, non ha condiviso alcun dettaglio sul gioco, inclusa la data di uscita e le piattaforme di riferimento, invitando i giocatori a visitare il sito ufficiale e a sintonizzarsi giovedì 28 luglio, giorno in cui probabilmente verrà presentato il primo trailer ufficiale e informazioni sul titolo.

Fuga: Melodies of Steel è uno strategico con elementi da gestionale ambientato nell'universo di Little Tail Bronx, un mondo ambientato da personaggi antropomorfi con sembianze feline e canine. Dallo stesso filone sono tratti anche Tail Concerto e Solatorobo: Red the Hunter.

Sulle nostre pagine trovate la recensione di Fuga: Melodies of Steel realizzata da Marco Perri, che afferma:

"Zitta zitta, CyberConnec2 ci regala nuovamente una splendida avventura tutta da vivere tra combattimenti strategici, un team da conoscere e migliorare, strade da scegliere e una bella storia da scoprire. Oggi ci rivolgiamo a tutti gli appassionati dei titoli nipponici piccoli ma d'autore: siate contenti di investire per un'opera calda e piacevolissima, che scorre via divertendo e trasmettendo, all'interno di una cornice animalesca dai tratti antropomorfi abbastanza peculiare nel panorama videoludico. Valori produttivi? Chi se ne frega. CyberConnect2 amplifica una produzione indie in un prodotto nipponico di caratura, capace di emozionare e divertire con il suo sviluppo e le sue meccaniche intelligenti. Se il mercato fosse in grado di partorire più prodotti intimi come questo invece di polarizzare tante produzioni verso plasticose mode passeggere, vivremmo in un gaming migliore."