Ravenous Devils: modalità infinita aggiunta con un aggiornamento gratuito

Per quelli non ancora stanchi di servire esseri umani ad altri esseri umani, Bad Vices Games ha lanciato un aggiornamento gratuito del gestionale Ravenous Devils che introduce la modalità infinita, o Endless Mode che dir si voglia, oltre a una nuova lingua: il tailandese.

La modalità infinita è esattamente ciò che promette di essere, ossia bisogna continuare a gestire il ristorante a base di carne umana il più a lungo possibile, cercando di passare indenni i controlli della polizia e di pagare le tasse quando richiesto. In caso non si riesca a fare una delle due cose, si finirà in carcere.

La nuova modalità aggiunge molti oggetti di personalizzazione del locale, disponibili anche alla modalità storia, e introduce il livello di "Wanted", che cresce al salire del numero di vittime e che rende più frequenti le visite della polizia.

Per farlo scendere bisogna evitare di uccidere i clienti. Questi ultimi, quando risparmiati, generano un ordine per Percival che, se soddisfatto, fa ottenere soldi e fa scendere l'attenzione delle forze dell'ordine.

La nuova gestione delle uccisioni ha portato all'aggiunta di ricette che non richiedono necessariamente degli esseri umani per essere cucinate. Valgono di meno di quelle di carne umana, ma sono meno rischiose in termini di attenzioni sgradite.

Infine, nella serra è stata aggiunta una macchina che produce farina. L'ingrediente principale è sempre lo stesso.

Per il resto, se volete conoscere più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Ravenous Devils.