Activision Blizzard ora ha la sua pagina su Steam

Activision Blizzard ha aperto una sua pagina da editore su Steam, per la gioia di quelli che acquistano giochi solo dal negozio digitale di Valve. Si tratta di un segno importante dell'apertura dell'offerta dei suoi giochi alla totalità del mercato PC. Quindi il tentativo di ancorarsi completamente a Battle.net, il client fondato da Blizzard Entertainment, è da considerarsi fallito.

Pagina di Activision Blizzard su Steam

Come facilmente intuibile, nella pagina di Activision Blizzard si trovano i giochi pubblicati dall'editore su Steam. Le uscite imminenti comprendono soltanto Call of Duty: Modern Warfare II. Qualcuno spera che prima o poi anche Call of Duty: Warzone arrivi su Steam, ma è probabile che se ne riparlerà in futuro. Del resto Activision non è conosciuta per lanciare ogni anno decine di titoli, concentrata com'è sul franchise Call of Duty.

Da notare che l'ultimo Call of Duty lanciato su Steam è Call of Duty: Black Ops IV, tanto per sottolineare gli anni di assenza della serie dalla piattaforma e come Modern Warfare II sia un ritorno importante.