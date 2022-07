PS5: lanciata una class action per un difetto della console che causa crash improvvisi

Christina Trejo, supportata dallo studio legale McGuire Law PC, ha lanciato una class action contro Sony per via di un difetto interno di PS5 che a quanto pare causa dei crash improvvisi della console.

La causa legale è stata depositata lo scorso 12 luglio presso la corte federale dell'Illinois e accusa Sony di aver nascosto ai clienti il difetto sopracitato e di non aver fatto ancora nulla per risolverlo.

La querelante afferma che alcuni mesi dopo aver acquistato una PS5, la console ha iniziato a spegnersi da sola senza alcun preavviso. Lei e le altre persone che si sono unite alla class action dichiarano che se fossero stati a conoscenza del problema non avrebbero acquistato la console o lo avrebbero fatto a un prezzo inferiore.

"PS5 contiene un difetto che provoca crash e spegnimenti improvvisi della console mentre l'utente sta giocando ai videogiochi", recita il documento della class action. "Anche se PS5 può essere utilizzata per molti scopi di intrattenimento, giocare ai videogiochi è la sua funzione principale. Il difetto della console influisce sulla capacità degli utenti di giocare ai videogiochi e compromette la funzione principale e l'utilizzo generale di PS5."

La querelante afferma inoltre che Sony era a conoscenza di questo difetto attraverso le richieste di riparazione in garanzia, i reclami online e le sue risorse interne, ma che nonostante ciò non abbia ancora fatto nulla per risolverlo.

"Nonostante sia a conoscenza del difetto della console, l'imputato non ha rivelato il difetto ai consumatori prima dell'acquisto di PS5 e continua a non farlo, né ha intrapreso alcuna azione sostanziale per rimediare al problema".

Non si tratta della prima class action intentata a Sony per PS5: a febbraio dello scorso anno è iniziata quella per i problemi di drifting del DualSense.