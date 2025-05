Call of Duty richiederà il Battle Pass anche per le modalità a tempo limitato?

Call of Duty potrebbe richiedere il Battle Pass anche per le modalità a tempo limitato a partire dal prossimo episodio: lo riferisce il noto leaker TheGhostofHope, specializzato nelle informazioni legate alla serie Activision.

Se confermata, tale strategia andrebbe a spingere una politica di contenuti a pagamento che a quel punto non riguarderebbero solo oggetti cosmetici o boost dei punti esperienza, bensì anche quelle modalità che finora hanno rappresentato un bonus gratuito per la community dei giocatori.

Contestualmente, Activision potrebbe ritoccare il prezzo del Battle Pass alla luce della presenza di questi extra, portandolo fra i 20 e i 30 dollari e andando così ad aumentare ulteriormente la cifra necessaria per potersi cimentare con l'esperienza completa di Call of Duty.

Considerata l'importanza delle modalità a tempo limitato nell'ottica del mantenere alto il coinvolgimento degli utenti, il rumor appare purtroppo plausibile, specie in un momento storico come questo, con un mercato videoludico in balia dei rincari.