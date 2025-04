Svelati i primi presunti dettagli su Call of Duty: Black Ops 7

Ormai sono anni che i nuovi Call of Duty vengono ampiamente anticipati da fughe di notizie provenienti da ogni direzione. L'ultima riguarda dei dettagli su Call of Duty: Black Ops 7, che si presume essere in sviluppo, raccolti dall'utente Bigbyy su Reddit e ripresi dalla testata Insider Gaming di Tom Henderson.

Henderson ha deciso di riprendere le informazioni spifferate perché in buona parte coincidono con quelle in suo possesso, che parlano di un seguito di Black Ops 2 e del ritorno della squadra originale della modalità zombi. Già riportato anche che gli sviluppatori avrebbero creato sei mappe per la modalità zombi di Black Ops 7, basate sui round.