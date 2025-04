Marathon è protagonista di un corto cinematografico realizzato da uno dei registi di Love Death + Robots

L'evento di presentazione di Marathon condotto da Bungie è stato piuttosto ricco. Abbiamo visto del gameplay, è stata svelata la data di uscita e l'arrivo di una closed alpha per provare in anticipo il gioco e c'è stato lo spazio anche per un trailer cinematografico.

Il filmato è stato scritto e diretto da Alberto Mielgo, il regista spagnolo dietro gli episodi "La testimone" e "Jibaro" della serie antologica di Netflix Love Death + Robots. Il filmato mette in scena la cruenta routine dei "runner", dei mercenari cibernetici inviati sul pianeta Tau Ceti IV per recuperare risorse dall'elevato valore, dal punto di vista di due personaggi appartenenti a fazioni avversarie.