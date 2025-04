Marathon si mostra in un video gameplay esteso che riassume le caratteristiche dello sparatutto di Bungie

Marathon è un extraction shooter ambientato nel misterioso e spietato mondo di Tau Ceti IV. Noi vestiamo i panni di un "runner", un mercenario cibernetico che ha rinunciato al proprio corpo umano in cambio di un telaio biosintetico che ci garantisce statistiche e abilità uniche, che chiaramente ci torneranno utili in battaglia in svariati modi.

Lotta all'ultimo sangue tra nemici umani e altri guidati dall'IA

Nello sparatutto di Bungie si combatte in team da massimo tre giocatori, con cui esploreremo varie zone e punti di interesse in delle colonie abbandonate, in cerca di gloria e richezza. Durante le nostre esplorazioni troveremo un vasto arsenale di armi, risorse ed equipaggiamento. Alcune aree ospiteranno fino a 18 giocatori agguerriti e nemici guidati dall'IA, tra droni ed esseri ultraterreni. Ogni partita sarà sempre differente, tra condizioni meteo variabili, eventi di ogni genere e l'imprevibilità degli altri utenti in campo.

Prima di scendere in campo ovviamente potremo personalizzare il nostro runner, scegliendone la tipologia e la configurazione di abilità, in modo da adattarlo al nostro stile di gioco o a seconda della situazione. Gli obiettivi sono semplici: infiltrarsi, mettere le mani su quanto più bottino possibile ed evacuare sani e salvi. Ovviamente gli altri giocatori proveranno a metterci i bastoni tra le ruote e impossessarsi di tutto il malloppo ottenuto fino a quel momento. Il materiale recuperato potrà essere impiegato nelle missioni successivi e per sbloccare nuovi potenziamenti.

Vi ricordiamo che Marathon sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Presto sarà possibile con mano, grazie a una closed alpha in programma tra pochissimi giorni.