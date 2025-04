Marathon sarà presto giocabile in closed alpha, ecco quando e come registrarsi

Altri dettagli

Nel corso dello stesso evento, Bungie ha svelato il primo trailer di gioco e ha mostrato un lungo video di gameplay.

L'annuncio della closed alpha conferma le voci trapelate nei giorni scorsi, che hanno escluso un lancio a sorpresa del gioco. Bungie lo ha raccontato come un extraction shooter a squadre d'ambientazione fantascientifica.

I video pubblicati nel corso dell'evento di presentazione hanno mostrato lo stile visivo unico e peculiare, che sembra essere uno dei maggiori punti di forza del gioco.

La storia racconta: "Un'enorme nave fantasma sorvola a bassa quota un'ex-colonia su Tau Ceti IV, dimora di 30.000 anime scomparse senza lasciare alcuna traccia. Degli strani segnali indicano la presenza di manufatti misteriosi, di forme di IA inattive e di ricchi tesori.

Diventa un corridore nel nuovo sparatutto PvP fantascientifico con bottino di Bungie: Marathon. Sei un mercenario cibernetico che si avventura nell'ignoto in cerca di fortuna. Tenta di sopravvivere a ciascuna operazione per raggiungere il successo."

Ce la farà lo studio di Destiny e Halo a innovare in un genere che ormai ha tantissimi titoli a rappresentarlo? Non manca molto per scoprirlo.