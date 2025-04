Marathon chiederà un account PSN su PC e Xbox? Bungie risponde

Sony PlayStation produce tanti videogiochi amati e negli ultimi anni si sta pian piano allargando - per necessità o dovere - verso altre piattaforme con le proprie IP. Ad esempio, PlayStation possiede Bungie , che è rimasta però una software house multipiattaforma, anche per quanto riguarda i futuri titoli.

Le parole di Bungie su Marathon

Bungie ha risposto a tale domanda tramite l'account Discord ufficiale, togliendo ogni dubbio a riguardo.

No, Marathon non richiederà di avere un account PSN per giocare tramite PC o Xbox Series X|S.

Al tempo stesso, però, sarà necessario avere un account Bungie visto che si tratta di un videogioco cross-platform con supporto al cross-save. Non cambia molto, quindi, ma se siete giocatori di Destiny potreste già avere un account Bungie e non sarà necessario crearne uno nuovo.

Ricordiamo che Marathon è un nuovo sparatutto di Bungie, di cui per ora non sappiamo molto. Una presentazione è attesa a breve termine, ma per ora è noto che sarà uno sparatutto PvP in genere estrazione, che tanto va di moda negli ultimi anni.

Ricordiamo anche che Marathon è una IP già esistente, ma questo capitolo dovrebbe essere una sorta di nuovo inizio e non richiede di conoscere i vecchi capitoli.