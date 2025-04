Marathon verrà svelato questa settimana, conferma Bungie: un trailer annuncia la data del gameplay

Marathon rappresenta il ritorno in scena di un franchise storico di Bungie, con il quale il team raggiunse il successo prima ancora di Halo, che sembra essere stato ripreso con uno stile alquanto differente in questa versione.

Vengono dunque confermate le varie voci di corridoio emerse di recente, con indizi partiti dalla stessa Bungie e poi moltiplicatisi nel corso delle ultime ore da parte di varie altre fonti. Per la precisione, la presentazione è fissata per il 12 aprile alle ore 19:00 italiane.

Arriva la conferma ufficiale della presentazione di Marathon questa settimana: Bungie ha riferito la data precisa in cui verrà mostrato il gameplay del gioco per la prima volta, e sarà sabato 12 aprile, giorno in cui verrà svelato finalmente il nuovo sparatutto.

Un nuovo teaser trailer

Il nuovo Marathon, annunciato con un trailer in computer grafica andato in scena durante l'evento PlayStation nel maggio del 2023, è un "extraction shooter" PvP che non dovrebbe rappresentare un seguito della trilogia originale, quanto piuttosto una sorta di reboot.

La data della nuova presentazione è stata annunciata con il teaser trailer riportato qui sopra, che ancora non mostra veri e propri elementi di gameplay ma ci addentra maggiormente nel mondo di gioco, confermando il particolare stile grafico futuristico adottato per gli scenari, i personaggi e la tecnologia generale.

L'aspetto di Marathon risulta molto interessante e originale, a questo punto attendiamo di vedere come sia il gameplay, considerando che si tratta peraltro di uno dei progetti live service più importanti dei tanti annunciati da Sony, in questo caso come multipiattaforma per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco dovrebbe presentarsi come uno sparatutto multiplayer competitivo in stile extraction nel quale alcuni combattenti, chiamati "Runner" e con caratteristiche specifiche, si scontrano seguendo alcuni obiettivi all'interno di varie mappe piuttosto ampie, in una particolare ambientazione fantascientifica.