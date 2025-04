NVIDIA PhysX e Flow sono ora open source per gli sviluppatori, con accesso libero al codice

NVIDIA ha reso completamente libero l'accesso al codice di NVIDIA PhysX e Flow, che sono ora disponibili come open source per gli sviluppatori, dunque di fatto gratuiti per chi ha intenzione di utilizzare tali strumenti o modificarli.

Il codice sorgente di PhysX V5.6.0 e Flow V2.2.0 sono stati messi a disposizione attraverso GitHub con licenza BSD-3, cosa che consente a chi vuole di accedere a tutti gli elementi interni di questi strumenti e utilizzarli o, eventualmente, modificarli a piacere.

Si tratta di applicazioni un po' datate e che, per questo motivo, incontrano problemi sugli hardware più moderni, soprattutto da quando NVIDA ha annunciato il blocco al supporto per le applicazioni CUDA a 32-bit.