Il cosplay di Caitlyn da Haneame è un'incarnazione perfetta del personaggio da League of Legends e Arcane

Con l'adattamento animato ormai concluso con la seconda stagione di Arcane su Netflix, League of Legends rimane una fonte d'ispirazione importante per le cosplayer, come dimostra quest'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di Haneame, con un'interpretazione che tende decisamente alla tradizione del videogioco, in questo caso.

La Caitlyn messa in scena dalla modella è caratterizzata da una uniforme riprodotta in grande stile, veramente nei minimi particolari. La cosplayer riesce a riproporre il complesso vestito in maniera davvero impressionante, con alcuni elementi che risultano molto vicini a una particolare versione vista nel videogioco.

Si tratta infatti del costume con il cappello a tuba, diventato una sorta di classico nel videogioco di Riot Games, tanto che ha una sorta di easter egg nascosto anche all'interno della serie animata, visto che in un frammento vediamo la ragazza tenere in mano tale copricapo, nonostante non sia mai visibile con il particolare costume alternativo.