Il cosplay di Jinx da parte di PeachMilky celebra il ritorno di Arcane con un'interpretazione solare

Arcane è tornato proprio in questi giorni con la sua Stagione 2 e si conferma una delle produzioni animate di Netflix più apprezzate, nonché uno dei migliori adattamenti da videogioco in generale, riuscendo peraltro a farsi amare non solo dagli appassionati di League of Legends ma anche da molti altri utenti che non conoscevano affatto il MOBA di Riot Games, con la sua popolarità amplificata dalla diffusione tra cosplayer e fan: in quest'ambito troviamo anche il cosplay di Jinx da parte di PeachMilky.

La modella sembra riprendere in maniera piuttosto precisa la versione del personaggio vista nella serie animata, ma non mancano comunque i rimandi anche a quella standard del personaggio videoludico di League of Legends. Tuttavia, l'interpretazione appare decisamente più solare e sorridente rispetto all'ambiguità della Jinx originale.

Si tratta chiaramente di un personaggio emerso più di tutti gli altri nella narrazione di Arcane, nonostante l'opera sia effettivamente corale, coinvolgendo una notevole quantità di personaggi diversi, in linea con un gioco caratterizzato da un roster enorme come League of Legends.