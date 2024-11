L'adattatore gratuito per usare PlayStation VR su PS5 verrà ritirato, avete ancora poco tempo per richiederlo

La conferma arriva dalla F.A.Q. Disponibile sul sito ufficiale PlayStation, che recita " partire dal 26 novembre 2024, o fino a esaurimento scorte, l'adattatore per PlayStation Camera non sarà più disponibile."

Avete ancora pochi giorni per fare richiesta

Per chi non lo sapesse, PS5 necessita di un adattatore specifico per poter connettere la PlayStation Camera, a sua volta essenziale per far funzionare PlayStation VR, che è stato incluso nella confezione della periferica solo dopo il lancio della console di attuale generazione. Chi invece ha acquistato il dispositivo in precedenza può fare richiesta di questo oggetto indispensabile in maniera del tutto gratuita attraverso un portale apposito, che trovate a questo indirizzo.

A quattro anni dal lancio della console e con il pensionamento del visore in favore di PlayStation VR2, ora Sony ha deciso di interrompere la produzione e la distribuzione dell'adattatore. Chi non farà richiesta entro il 26 novembre fortunatamente può sempre ripiegare su un prodotto equivalente non ufficiale di terze parti, che ad esempio su Amazon.it hanno prezzi che si aggirano tra i 10 e i 16 euro circa.

Certo, è consigliabile ottenere quello ufficiale di Sony, specialmente considerando che è gratis, ma quantomeno è positivo il fatto che esistano delle alternative.