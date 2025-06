Lumines Arise è stato annunciato per PS5 e PC dagli autori di Rez: si tratta di un nuovo, spettacolare puzzle game giocabile da soli o in multiplayer, anche in realtà virtuale su PlayStation VR2, che farà il proprio debutto questo autunno.

La formula alla base del gioco consiste nel combinare dei blocchi 2x2 che cadono dall'alto, al fine di formare quadrati dello stesso colore mentre il tempo viene scandito da una linea che attraversa lo schermo a ritmo di musica, cancellando i quadrati completati e regalando un feedback visivo e sonoro impareggiabile.

Non mancano le novità, su tutte la meccanica Burst, che permette di "congelare" temporaneamente l'eliminazione dei quadrati abbinati, dando al giocatore la possibilità di creare combo gigantesche prima di liberare lo schermo in un tripudio di luci e punti.

Oltre al gameplay, è tuttavia l'estetica a fare la differenza in Lumines Arise, grazie a oltre trenta scenari che caratterizzano la modalità single player, spaziando da giungle lussureggianti a oceani digitali, da serpenti sinaptici a strade cibernetiche, passando per le luci di Tokyo e le profondità cosmiche.