Tetris Effect Connected celebra il film Tetris sbloccando i suoi livelli segreti

Tetris Effect Connected ha deciso di celebrare il lancio del film di Tetris con lo sblocco dei suoi livelli segreti, che sono ora accessibili a tutti rendendo più facile il fatto di poterli giocare.

Il film di Tetris è ora visibile su Apple TV+, liberamente da tutti coloro che hanno l'abbonamento al servizio video della casa di Cupertino. Come abbiamo visto nella recensione, il film di Noah Pink e Jon S. Baird tende un po' troppo a romanzare la storia vera in una serie di episodi fin troppo ingarbugliati, ma rimane comunque "un film capace di intrattenere dal primo all'ultimo minuto", come riferito da Vincenzo Lettera.

Vista la particolare ambientazione del film, che racconta (prendendosi diverse libertà) la storia della genesi di Tetris, anche i livelli sbloccati in Tetris Effect Connected sono a tema con gli anni 80, in modo da ricordare un po' il clima e le atmosfere del film su Apple TV+.

In particolare, si tratta di livelli a tema 1984 e 1989, in grado anche questi di creare degli effetti visivi e psicologici molto particolari, in linea con tutto il gioco. Per conoscere meglio questa interpretazione del classico puzzle game, vi rimandiamo alla recensione di Tetris Effect Connected, ricordando peraltro che è stata rilasciata anche una versione compatibile con PlayStation VR2, in grado di renderne l'esperienza ancora più d'impatto.