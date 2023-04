PS5: un martello di Thor gigante a Milano nella nuova installazione su God of War Ragnarok

Continua la grande spinta promozionale di Sony Interactive Entertainment Italia all'interno della campagna marketing "Live from PS5", con una nuova installazione gigantesca a Milano che rende omaggio a God of War Ragnarok.

Sony annuncia dunque l'improvvisa comparsa in Corso Venezia, al centro di Milano, di una gigantesca e fedele riproduzione del Mjölnir, l'iconico martello di Thor, il Dio del Tuono, all'interno di una grande installazione muraria ben visibile lungo la strada centrale della città.

Si tratta ovviamente di un riferimento a God of War Ragnarok, utilizzato per promuovere PS5 come abbiamo visto anche in altri spot della campagna Live from PS5, lanciata da Sony per segnalare in tutto il mondo il ritorno in massa della console disponibile alla vendita.

Il colossale martello è alto 3,50m, con una lunghezza pari a 2,60m e una profondità di 90cm e dominerà il capoluogo lombardo fino al prossimo 15 aprile. Realizzata in polistirolo denso, la celebre arma è stata decorata con rilievi e dettagli extra aggiunti manualmente e, in seguito, irrobustita con uno strato protettivo in poliuretano da 3mm, allo scopo di conferirle una maggior solidità.

Secondo quanto riferito da Sony, la nuova apparizione sarebbe dovuta, "secondo il parere di numerosi esperti, ad un esponenziale aumento delle attività registrate su PlayStation 5", sommandosi dunque agli altri avvistamenti rilevati di recente come la PS5 gigante a Roma all'avvio della campagna.