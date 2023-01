Una PS5 gigante è comparsa a Roma, strane impronte a Napoli: prosegue la campagna Sony

Sony prosegue con la sua campagna promozionale dedicata a PS5, in questo caso con alcune iniziative specificamente dedicate all'Italia, che ha visto comparire una PS5 gigante in Via del Corso a Roma e una strana impronta di dinosauro sulla spiaggia a Napoli.

Vediamo dunque il nuovo spot pubblicitario pubblicato oggi da Sony, che vede peraltro la partecipazione di Diana Del Bufalo nel ruolo della giornalista di una sorta di telegiornale nostrano che riporta strani avvistamenti in giro per l'Italia.

È comparsa una sorta di PS5 gigante in Via del Corso a Roma, ma anche altre cose bizzarre.

All'interno della campagna promozionale globale che è stata avviata di recente da PlayStation abbiamo già visto una gigantesca ascia di Kratos a Londra, mentre stamani sono comparse strane impronte di dinosauro su una spiaggia in Olanda. Qualcosa di simile a quest'ultimo evento pare si sia verificato anche a Napoli, a giudicare da uno degli inviati del notiziario in questione.

Per sapere più precisamente dove si trova l'installazione in questione potete vedere il video riportato qui sotto, che si concentra in maniera più profonda sul processo di costruzione della PS5 gigante e del chiosco che si trova vicino a questa.

Nel filmato vediamo alcune prospettive aeree che mostrano meglio la strana costruzione nel contesto di Via del Corso a Roma, oltre a svelare alcuni aspetti della sua costruzione e installazione.

Collegata alla pubblicità c'è anche una particolare iniziativa che consente a chiunque di vincere una PS5 partecipando a "PS5 Reporter for a day", in base alla quale dobbiamo effettuare una sorta di reportage su tali apparizioni ed entrare in lizza per vincere una console, con maggiori informazioni disponibili a questo indirizzo sul sito ufficiale.

Questo rilancio di marketing è dovuto soprattutto a una rinnovata disponibilità generale di PS5 in Italia e nel resto del mondo, che dovrebbe consentire una maggiore facilità di acquisto delle console, a partire dai prossimi mesi in avanti.