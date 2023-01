Dead Island 2: un video sul sistema di combattimento e distruzione degli zombie

Dead Island 2 è protagonista di un nuovo video approfondimento di ben 12 minuti pubblicato da GameInformer in esclusiva, che si concentra sul sistema di combattimento del gioco e di distruzione degli zombie in maniera procedurale.

Nel video possiamo dunque vedere alcune sessioni di gameplay commentate dagli sviluppatori, incentrate soprattutto sul sistema di combattimento ma che consentono di apprezzare in buona parte lo smembramento procedurale degli zombie, che deriva da una tecnologia piuttosto complessa.

Si tratta infatti del sistema chiamato, opportunamente, "FLESH", che sta per Fully Locational Evisceration System for Humanoids.

Questa tecnologia rende l'abbattimento degli zombie particolarmente realistico e raccapricciante, visto che scompone le parti anatomiche dei mostri in maniera piuttosto sensata, in base ai colpi inferti dal giocatore. Ogni impatto ha conseguenze specifiche sui corpi in decomposizione, attuando una distruzione progressiva e alquanto inquietante di questi.

Chiaramente, non si tratta di un gioco adatto ai deboli di stomaco, e in particolare questo video si concentra proprio sugli aspetti più raccapriccianti di Dead Island 2. Di recente, sul gioco abbiamo visto due nuovi trailer su Dani e Amy, mentre proprio ieri abbiamo saputo che non avrà un albero delle abilità, bensì delle carte.