Dead Island 2 non avrà un albero delle abilità, bensì delle carte

Dead Island 2 non gestirà le abilità dei personaggi tramite un tradizionale albero, bensì nell'ambito di un mazzo di carte: lo hanno rivelato il creative director James Worrall e la lead narrative designer Khan nel corso di una video intervista rilasciata a Game Informer.

In uscita il 28 aprile su PC, PlayStation e Xbox, Dead Island 2 utilizzerà quello che viene definito dagli autori come uno skill deck, appunto un mazzo di carte che potremo applicare a diversi slot per modificare la nostra build.

Stando alle parole di Worrall, questo sistema garantirà la possibilità di sperimentare soluzioni differenti per il personaggio e capire cosa funziona e cosa no in base al nostro stile di gioco: alcune idee potrebbero rivelarsi efficaci, altre un vero e proprio disastro, ma sarà divertente provare le varie combinazioni.

Khan ha spiegato che il sistema ideato da Dambuster Studios è molto divertente e immediata, e ha la capacità di trasformare il gameplay, aggiungendo un pizzico di spessore e varietà all'esperienza, specie rispetto agli episodi originali della serie.

"Potrete saltare, cambiare abilità a mezz'aria e atterrare con un loadout differente, il che è fantastico", ha detto la lead narrative designer. "Questo livello di personalizzazione renderà il gioco diverso per ogni utente, cambiando le carte in tavola a seconda delle scelte compiute."