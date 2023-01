NeverAwake, la recensione del twin-stick shooter che sembra nato da un incubo di Tim Burton

Come variare il solito piatto, allora? Come offrire qualcosa che sia immediatamente riconoscibile in un mercato saturo ormai di pubblicazioni di ogni tipo, con un numero imprecisato di videogiochi che ogni mese - per cause di forza maggiore - finiscono inevitabilmente nell'oblio, senza neppure pochi secondi di gloria? Direzione artistica e atmosfera dovrebbero essere le risposte più immediate al dilemma. Lo sono certamente per NeverAwake, sviluppato da Neotro e pubblicato su tutte le piattaforme esistenti da Phoenixx: ad averci colpito, prima ancora del gameplay che comunque si difende egregiamente, sono stati il contesto e l'ambientazione perturbante.

Qualsiasi etichetta, si sa, lascia il tempo che trova. Le classificazioni esistono per mera comodità degli utilizzatori, e così per i generi videoludici. Vero è che ne esistono alcuni davvero più riconoscibili di altri, e sui quali si può intervenire, come contaminazione, fino ad un certo punto. I twin-stick shooter rientrano probabilmente in quest'ultima categoria: due levette analogiche per controllare il protagonista, fuoco rapido contro ogni oggetto che si muove a schermo, azioni rapide, mille nemici a schermo.

La trama: tra incubi e paure quotidiane

Ecco Rem, l'inquietante protagonista di NeverAwake

NeverAwake propone un'avventura onirica, ambientata in un inquietante mondo dei sogni; ma sarebbe più corretto forse definirlo "mondo degli incubi". La trama è estremamente criptica, dettaglio che contribuisce a mantenere desta l'attenzione fino ai titoli di coda, benché manchino sorprese degne di questo nome. Il protagonista è Rem, una strana entità destinata ad affrontare orde di nemici in un mondo che non è certo il nostro. Ma la vicenda di Rem è legata a quella di Yuki, ragazzina che non sembra essere in grado di svegliarsi. Prigioniera per qualche motivo dei propri incubi, dovrà attendere che l'alter ego onirico spazzi via tutti i mostri generati dalle sue paure.

In effetti, ed è questo un altro aspetto molto originale della produzione, in NeverAwake non ci si ritrova ad affrontare i classici nemici del genere - demone, alieni, mostri vari ed eventuali. Ogni creatura in ogni mondo proposto dagli sviluppatori di Neotro rappresenta la simbolizzazione (assai palese) delle paure di una semplice ragazzina. Può sembrare assurdo, ma Rem si ritrova ad affrontare così melanzane gigantesche, cani deformi, persino qualche dentista: insomma, tutti quegli aspetti spiacevoli della vita di ogni essere umano (a chi piacciono i dentisti? e a chi le melanzane suvvia?), perfettamente accettabili da svegli, ma angoscianti e opprimenti quando rielaborati dall'irrazionalità della dimensione onirica.

Tematica è anche la suddivisione dei livelli (circa ottanta in totale) all'interno di quattro macro-aree che presentano poi al loro interno minime variazioni. La varietà non è in effetti l'aspetto più riuscito della produzione, anche per il riciclo continuo di nemici di livello in livello; ma considerando le dimensioni del prodotto in sé non si tratta di limiti significativi. La progressione è inframmezzata con piccoli specchietti testuali: questi ultimi riferiscono alcuni particolari, considerazioni o eventi legati alla dormiente. Diventa così sempre più chiaro che cosa sia effettivamente successo; ma il finale (in realtà diviso in due differenti possibilità) resta vincolato alle scelte del giocatore.