Dead Space Remake vs The Callisto Protocol: un video confronta la grafica dei due giochi

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video in cui mette a paragone il comparto grafico e tecnico di Dead Space Remake e The Callisto Protocol. Potrete visualizzare il filmato nel player poco più sotto.

Di norma confrontare due giochi differenti non ha molto senso, ma questo è un caso particolare dato che entrambi sono dei survival horror di stampo sci-fi, in ambedue si affrontano spaventose creature e anche alcune meccaniche di gameplay sono sovrapponibili.

Nel video vengono confrontati vari aspetti, come le texture, l'illuminazione, fisica, ombre, particellari e così via. Il filmato non punta a decretare un vincitore e infatti neppure ElAnalistaDeBits si sbilancia su questo aspetto, dato che entrambi i giochi hanno i loro punti di forza. Ad esempio, in Dead Space remake la fisica e l'interattività con gli elementi nello scenario appare superiore, mentre The Callisto Protocol ha riflessi migliori. Inoltre c'è da considerare che il survival horror di Striking Distance è un titolo cross-gen, pensato anche per PS4 e Xbox One, con tutti i limiti del caso.

Il remake ad opera di EA Motive è disponibile da alcuni giorni su PS5, Xbox Series X|S e PC, ecco la nostra recensione di Dead Space Remake. Se ve la siete persa, ecco invece la nostra recensione di The Callisto Protocol, disponibile per PC e console dal 2 dicembre scorso.