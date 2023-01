God of War Ragnarok, un'enorme Ascia del Leviatano compare a Londra

Una gigantesca riproduzione dell'Ascia del Leviatano che Kratos ha brandito di recente in God of War Ragnarok è comparsa a Londra, nell'ambito di una nuova campagna promozionale che Sony sta portando avanti per celebrare il ritorno di PS5 nei negozi.

Come avrete visto, la casa giapponese ha appena pubblicato un trailer celebra le esclusive e afferma che ora è più facile trovare PlayStation 5 nei negozi, e la sensazione è che iniziative come quella della capitale inglese si ripeteranno anche in altri luoghi, come già accaduto in passato.

Come si può vedere dalle foto, l'Ascia del Leviatano installata a Londra è effettivamente enorme ed è stata posizionata strategicamente sulle rive del Tamigi, prestandosi dunque a scatti particolarmente evocativi con il Big Ben e il palazzo di Westminster sullo sfondo.

Una base che simula il terreno distrutto sotto i colpi dell'arma e che al contempo emette luci e vapore completa l'installazione, circondata da un nastro "live from PS5" che fa il verso a quello utilizzato dalla polizia e si rifà al già citato trailer pubblicato da Sony.

È interessante notare che solo pochi giorni fa Amazon ha dato il via libera alla serie TV di God of War, che si conferma anche in questo caso una proprietà intellettuale di grandissimo valore per PlayStation.