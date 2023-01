Marvel's Spider-Man 2: un presunto spot live-action confermerebbe il periodo di uscita

Un presunto spot live-action di Marvel's Spider-Man 2 che stando a delle segnalazioni è andato in onda sulle reti ESPN poche ore fa, indica come periodo di uscita la primavera 2023 australiana, da noi l'equivalente dell'autunno.

Il filmato è stato condiviso su Reddit e volendo potrete guardarlo da qui. Si tratta di uno spot brevissimo di circa 15 secondi e purtroppo la qualità non è delle migliori. Viene mostrata la parodia di un telegiornale "PS5" che dà la notizia della cattura di alcuni criminali ad opera dei due Spider-Man. Segue la tagline di PS5 con tanto di messaggio "in stock now". Nonostante la presenza del logo di ESPN non è possibile dire con sicurezza se il filmato sia vero o un elaborato fake, quindi prendetelo per il momento con le pinze.

Marvel's Spider-Man 2

Qualora la veridicità del filmato venisse confermata, la notizia sarebbe interessante per due motivi. Il primo è che verrebbe confermato il periodo di uscita: la primavera in Australia equivale ai mesi di settembre, ottobre e novembre da noi, in linea con quanto annunciato in precedenza da Insomniac Games. Il secondo è che Sony avrebbe dato il via alla campagna marketing di Marvel's Spider-Man 2 e quindi sarebbe sicura di pubblicare il gioco nei tempi prestabiliti. In tal caso un rinvio sarebbe improbabile.

Staremo a vedere. Noi nel frattempo rimaniamo vigili in attesa di possibili conferme o smentite del presunto spot live-action, pronti ad aggiornarvi sulle nostre pagine in caso di novità.