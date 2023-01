Dead Space: John Carpenter lo ha definito un gran gioco, eccitante e spaventoso

Il leggendario regista John Carpenter ha definito Dead Space un gran gioco, eccitante e spaventoso: parole decisamente positive per l'atteso remake del survival horror sviluppato originariamente da Visceral Games e ridisegnato per l'occasione da EA Motive.

"La versione 'ricondizionata' da Electronic Arts di Dead Space è eccitante e spaventosa: un gran gioco!", ha scritto Carpenter, che come ormai sappiamo è un appassionato videogiocatore oltre che il creatore di cult come Halloween, The Fog, 1997: Fuga da New York, La Cosa, Essi Vivono e Grosso Guaio a Chinatown.

Lo stesso Carpenter solo pochi giorni fa sembrerebbe aver svelato la lavorazione del film di Dead Space nel corso di un'intervista, quando ha detto che per il progetto era stato chiamato un altro regista, il che confermerebbe appunto l'esistenza della pellicola.

Pur non avendo superato Hogwarts Legacy nella classifica Steam, Dead Space sta macinando gran bei numeri su PC e immaginiamo che anche il debutto del gioco su PS5 e Xbox Series X|S sia stato ottimo: avremo modo di verificarlo non appena usciranno i dati ufficiali.