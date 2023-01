Dead Space: John Carpenter potrebbe aver svelato la lavorazione del film

John Carpenter, maestro del cinema horror e attualmente videogiocatore accanito, potrebbe aver svelato la lavorazione di un film della serie Dead Space, in cui comunque non sarebbe coinvolto.

Non è la prima volta che Carpenter parla di Dead Space. Qualche tempo fa aveva appunto dichiarato che avrebbe visto bene la serie in forma cinematografica e che gli sarebbe piaciuto girarne un film. All'epoca, comunque, non aveva accennato a una possibile lavorazione.

In una recente intervista con Variety però, Carpenter ha dovuto rispondere a una domanda nata da quel suo desiderata, con il giornalista che gli ha chiesto di tornare sull'argomento. Il regista si è detto stupito di quanto sia stata chiacchierata quella sua dichiarazione, per poi aggiungere di non essere coinvolto in nessun progetto del genere e chiudere con un "hanno già chiamato un altro regista". La frase fa ben capire come ci potrebbe essere effettivamente qualcosa in ballo, visto il riferimento diretto, anche se per ora di ufficiale non c'è niente ed è davvero troppo poco per tirare qualsiasi conclusione sensata.

John Carpenter in foto

Comunque sia, nel caso sia in lavorazione un film di Dead Space, Carpenter non è coinvolto. Male, ma allo stesso tempo bene perché così potrà dedicare più tempo ai videogiochi. In fondo come maestro del cinema non deve dimostrare più niente a nessuno.

Nel frattempo aspettiamo il remake del primo Dead Space, che uscirà il 27 gennaio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X e S.