John Carpenter svela la sua dipendenza da Fallout 76 e come Dead Space sarebbe un grande film

In un'intervista con AV Club, il grande regista John Carpenter ha svelato di essere dipendente da Fallout 76 e di vedere in Dead Space il soggetto perfetto per un grande film, che gli piacerebbe girare. Come saprà chi lo segue, il regista di Fog, 1997 Fuga da New York, La Cosa e Halloween, tra i molti suoi capolavori, è anche un avido videogiocatore. Tra i titoli che lo hanno appassionato di più, negli anni recenti, spicca proprio l'MMO di Bethesda:

"Sono stato preso da Fallout 76. Sono preso da parecchio tempo, ormai. So che quando è uscito aveva dei bug e che molti sono stati sistemati, ma penso che sia grande. È davvero divertente da giocare." ha detto il maestro, citando poi Borderlands e Horizon Forbidden West tra gli altri giochi che lo hanno catturato.

Una foto di John Carpenter

Carpenter sembra gradire i giochi open world, in cui bisogna esplorare: "Mi diverte. Sei libero di girare e fare le cose a modo tuo. È questo che amo di Fallout. Ci sono schemi da seguire, ci sono missioni, ma puoi farle in modo diverso. E loro (gli sviluppatori Ndr) continuano a lanciare nuove missioni e nuove idee."

Dopo avergli consigliato di giocare a Elden Ring, l'intervistatore gli ha chiesto se gli piacerebbe scrivere la colonna sonora per un videogioco. Carpenter ha risposto che lo farebbe volentieri, ma anche che nessuno glielo ha mai chiesto.

Infine, l'intervista è tornata sul cinema, con il giornalista che ha chiesto a Carpenter se gli piacerebbe adattare un videogioco in film: "L'unico che mi viene in mente, e l'ho anche già menzionato in passato, è Dead Space. Sarebbe davvero un grande film. Potrei farlo." Naturalmente si tratta solo di un desiderio e non c'è niente di concreto dietro, ma come non eccitarsi al pensiero di un film di Dead Space girato da Carpenter?

La parte videoludica dell'intervista si conclude con Carpenter che parla di come i videogiochi rappresentino una parte importante della sua vita e delle canne che si fuma ogni volta che ottiene qualche grande risultato.