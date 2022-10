Offerte Amazon: MSI Cubi 5, mini PC in forte sconto con le Esclusive Prime

Oggi è il 12 ottobre 2022 e questo significa che è il secondo giorno delle Offerte Esclusive Prime di Amazon Italia. Anche oggi l'e-commerce offre tanti sconti interessanti ai quali potranno accedere solo gli iscritti a Prime, come ad esempio il mini PC MSI Cubi 5. Lo sconto segnalato è di 400€ ovvero del 44%. Il prezzo consigliato per questo mini PC è 899.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questi mini PC monta un Intel Core i5-10210U da 1.60 GHz, una RAM 8 GB (2x4GB DDR4 2666 MHz) e un SSD M.2 da 512 GM. Dispone di ingressi USB 3.2, Type-C, HDMI, DP. Utilizza un sistema operativo Windows 11 Home. Misura ‎15.96 x 6.95 x 11.02 cm e pesa solo 1.4 Kg.

Mini PC MSI Cubi 5

